La detuvieron en el aeropuerto porque llevaba una bala y explicó que quería hacerse un collar

Personal del Departamento de Inspección Secundaria del Aeropuerto de Santiago detuvo a una mujer argentina que llevaba un cartucho de bala calibre 1.32 en su equipaje de cabina.

De acuerdo a información policial, la mujer ingresó a Chile en febrero de este año y se encontraba con permanencia transitoria, y fue aprehendida por el delito flagrante de posesión, tenencia o porte de municiones y sustancias químicas al pasar por el control de rayos X de la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando se dirigía a abordar un vuelo hacía su país de origen.

El fiscal Patricio Rosas detalló que "fue sorprendida por funcionarios policiales en los momentos en que portaba consigo, sin autorización, una munición prohibida. De esta forma, fue detenida y pasó a audiencia de control de la detención".

"La detención fue declarada legal y se amplió el plazo para ser formalizada por el delito", indicó el persecutor.

La ciudadana argentina señaló que el cartucho lo encontró en botado en la calle y lo guardó para que se hijo posteriormente hiciera un collar con él. Negó haber tenido intenciones delictuales.

La mujer quedó con arraigo nacional y se fijó una fecha para la exploración de una salida alternativa en un plazo de investigación de 60 días.