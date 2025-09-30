Llegaron a Chile desde EE.UU. cinco venezolanos extraditados por diversos delitos

En la tarde de este martes llegaron hasta el Grupo 10 de la FACh cinco ciudadanos venezolanos que fueron extraditados desde Estados Unidos por su participación en diversos delitos en nuestro país.

Se trata de Edgar Benítez, Jesús Golding, Yhonaiker Sequera, Miguel Oyola y Gregoris Cortez, acusados de tener vínculos con el crimen organizado.

El caso más relevante corresponde al de Benítez, conocido como "El Fresa", acusado de ser el encargado de entregar el vehículo usado en el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Los sujetos estarán recluidos en la cárcel de Alta Seguridad en Santiago mientras se define su situación.