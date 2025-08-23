Lo Barnechea: Municipio descarta desaparecidos tras avalancha en centro de esquí

La Municipalidad de Lo Barnechea descartó la existencia de desaparecidos luego de una avalancha que se registró en el centro de esquí La Parva.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas intentaba realizar maniobras fuera de la pista habilitada en el lugar, ubicado en Barrios Negros.

En ese momento, presuntamente un esquiador en altura desencadenó la referida avalancha.

En un inicio se rumoreaba que tres personas desaparecieron tras lo sucedido, pero la Municipalidad descartó esta información.

Por ahora, el GOPE de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer los hechos, mientras que personal municipal se dirige hacia allá.