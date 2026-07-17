Lo Espejo: Tiroteo dejó al menos dos carabineros heridos

Un violento incidente se registró este viernes por la mañana en la comuna capitalina de Lo Espejo, donde al menos dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos a bala en medio de un procedimiento policial.

El hecho ocurrió en la intersección de Los Carreras con Arturo Alessandri, momento en el cual un sujeto completamente vestido de negro extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos en contra del personal policial, aparentemente de manera imprevista mientras era sometido a una fiscalización.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, se percutaron alrededor de 37 disparos, ráfaga que provocó lesiones en los efectivos, incluyendo a uno de ellos que recibió un impacto de proyectil en la zona de la ingle.

Tras el ataque, los uniformados heridos fueron trasladados inicialmente de urgencia hasta las dependencias de la 40ª Comisaría de Lo Espejo para recibir los primeros auxilios, siendo posteriormente derivados vía helicóptero institucional hasta el Hospital de Carabineros en Providencia.

El agresor huyó inmediatamente del lugar a pie y, según los primeros reportes de testigos, abordó un bus del transporte público en Avenida Lo Ovalle para escapar con rumbo desconocido.

Ante esto, la institución desplegó un operativo para dar con el paradero del atacante; procedimiento que se mantiene en pleno desarrollo.