Los Lagos: PDI denunció a 16 extranjeros por infracciones a la Ley de Migración y cursó dos expulsiones

Un servicio especial de fiscalización migratoria desplegado por la Policía de Investigaciones (PDI) en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé concluyó con 180 personas controladas y 16 ciudadanos extranjeros denunciados por diversas infracciones a la Ley de Migraciones.

Según detalló el jefe de la Prefectura Provincial Osorno, el prefecto Paulo Moncada, los peritajes permitieron detectar a 10 personas por ingreso por paso no habilitado, tres por labores remuneradas sin permisos, un ciudadano argentino por abandono de firma y la notificación de expulsión del país para dos mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana.

En paralelo, la autoridad policial informó el desarrollo de un segundo procedimiento realizado durante la semana en la zona, que dejó un saldo de 14 detenidos por delitos de diversa gravedad, como robo en lugar no habitado, microtráfico de drogas, lesiones menos graves, amenazas e incautaciones por deudas en pensiones de alimentos.