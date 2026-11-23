La Policía de Investigaciones desbarató a tres bandas dedicadas a cometer diversos ilícitos económicos entre la Región del Ñuble y Los Lagos, donde realizaban estafas en la compra y venta de ganado.

La "Operación Ganadero" dejó a un total de 83 personas detenidas, quienes son acusados de los ilícitos de fraude tributario, creación y utilización de empresas de papel, asociación criminal, abigeato, delitos informáticos y lavado de activos.

El fiscal regional de La Araucanía, Héctor Leiva, precisó los delincuentes operaban "mediante el empleo de una forma lícita: la venta de vacunos en ferias de remate, pero utilizando sociedades de papel a través de las cuales evaden el pago del IVA y, además, les permite dar la apariencia de legalidad a la venta de animales cuyo origen o procedencia no está claramente determinada".

La organización criminal operaba desde la Región del Ñuble hasta Los Lagos y fue investigada por alrededor de un año por el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de La Araucanía, en coordinación de la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Agrícola Ganadero.

"Cuando hablamos de criminalidad organizada no solo hablamos de criminalidad violenta. En este caso estamos hablando de una forma en que se utiliza actividades aparentemente lícitas, se utilizan mecanismos financieros, y esta organización se vale de estos medios para perjudicar al Estado", relevó el persecutor.

El perjuicio fiscal de los ilícitos es superior a los 7.400 millones de pesos, detalló el Ministerio Público.