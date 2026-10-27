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Tópicos: País | Policial

Menor de tres años murió tras caer del piso 13 de un edificio en Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un menor de tres años murió tras caer del piso 13 de un edificio en el centro de Santiago, ubicado en la calle Lira.

De acuerdo a información policial, se identificó que el departamento no contaba con mallas de seguridad y los seguros de las ventanas estaban en mal estado.

El Ministerio Público instruyó a personal especializado de la Policía de Investigaciones para esclarecer los hechos.

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