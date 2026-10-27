Menor de tres años murió tras caer del piso 13 de un edificio en Santiago

Un menor de tres años murió tras caer del piso 13 de un edificio en el centro de Santiago, ubicado en la calle Lira.

De acuerdo a información policial, se identificó que el departamento no contaba con mallas de seguridad y los seguros de las ventanas estaban en mal estado.

El Ministerio Público instruyó a personal especializado de la Policía de Investigaciones para esclarecer los hechos.