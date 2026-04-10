Ministra Steinert encabezó masivo operativo migratorio en la Vega Central

Un operativo de control migratorio encabezado por Carabineros y la Policía de Investigaciones se realizó este viernes en la Vega Central, dejando a una persona detenida y cerca de una decena de individuos conducidos para verificar sus antecedentes.

El procedimiento, realizado en el límite de las comunas de Recoleta e Independencia, consideró un despliegue cercano a 75 efectivos y fue supervisado en terreno por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, junto al director de la PDI, Eduardo Cerna.

Según los antecedentes preliminares, una persona fue detenida por mantener una orden judicial vigente, mientras que cerca de una decena fue trasladada por la PDI para verificar su identidad y situación migratoria.

Se trata del tercer operativo de este tipo realizado en la Región Metropolitana en las últimas semanas.

La secretaria de Estado explicó que el objetivo de estos controles es identificar "qué personas extranjeras se encuentran, cómo ingresaron, quiénes son realmente y después seguir los caminos en atención a lo que nos señala nuestra legislación".

El ingreso irregular al país no constituye un delito penal, por lo que estos procedimientos apuntan al enrolamiento e identificación de las personas fiscalizadas.

En ese sentido, precisó que "si es que efectivamente tenemos una persona que se encuentra con orden de detención, irá a los tribunales de justicia. Si tenemos una persona que se encuentra de manera irregular, se termina el procedimiento. Si es irregular, sigue Policía de Investigaciones con los actos administrativos que correspondan".

Las autoridades no descartaron la realización de nuevos operativos en otros puntos de la Región Metropolitana.