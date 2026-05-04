Mujer que intentó robar auto a carabinero en retiro quedó en prisión preventiva

El OS-9 de Carabineros detuvo a una mujer que intentó robar en Maipú un vehículo perteneciente a un suboficial mayor en retiro de la institución.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió el 1 de mayo cuando el exfuncionario trabajaba de conductor de aplicación. Ante la situación, el hombre utilizó su arma de fuego particular y dio muerte a uno de los sujetos que intentó cometer el delito, mientras que la mujer huyó del lugar.

Dado lo anterior, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago emanó una orden de detención contra la imputada, quien fue hallada en su domicilio, junto a la vestimenta que utilizó el día del robo frustrado y una pistola a balines.

El teniente Felipe Cortez detalló que "se logró la detención de una mujer de 27 años de edad, de nacionalidad chilena, por su presunta participación en un robo frustrado que afectó a un funcionario policial en retiro mientras se desempeñaba como conductor de aplicación. Gracias a la inteligencia investigativa se logró identificar a la segunda imputada, siendo detenida y puesta a disposición del Ministerio Público".

El tribunal determinó la prisión preventiva de la mujer, quien contaba con antecedentes por hurto, estafa y amenaza, fijando 100 días de investigación.