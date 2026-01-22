Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Mujer simuló desmayo y acompañante instaló bomba falsa en sucursal bancaria de Ñuñoa

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho ocurrió en un local ServiEstado y un guardia dio alerta a la policía sobre el objeto sospechoso, que estaba dentro de una mochila abandonada.

El GOPE llegó para aislar a los trabajadores y clientes y hacerse cargo del aparato.

La emergencia complicó el tránsito en los alrededores de Pedro de Valdivia con Irarrázaval. Finalmente se concluyó que el dispositivo no tenía pólvora ni cables conectados.
Una mujer simuló un desmayo para que su acompañante colocase un artefacto explosivo artesanal al interior de una sucursal Banco Estado en la comuna de Ñuñoa, lo que motivó evacuaciones y movilizó a un amplio operativo del GOPE de Carabineros.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:20 horas de esta jornada, en la sucursal ServiEstado localizada en la Avenida Pedro de Valdivia con Irarrázaval.

Allí, uno de los guardias del local divisó una mochila abandonada al interior y, "al momento de verificarla -ya que se encontraba abierta-, vio que había un cableado con distintos tipos de colores y un extintor", informó la teniente coronel de Carabineros Mariana Sepúlveda. 

El descubrimiento "fue alertado a la Central de Comunicaciones (de la institución). Se activó el protocolo de rigor y se aisló el sitio del suceso, resguardando la integridad física de las personas que estaban en el interior del sitio y en sectores aledaños de la sucursal", agregó. 

Tras las observaciones, "personal del GOPE determinó que se trataba de un artefacto de fabricación artesanal; o sea, en este caso, era un extintor cableado sin lograr conectar y sin pólvora. No tenía elementos explosivos", añadió la teniente coronel. 

El tránsito, que había sido interrumpido por el operativo policial en las calles mencionadas, fue reanudado.

