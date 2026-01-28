Naufragio en el Reloncaví: Confirman hallazgo de cuarto cuerpo

Este miércoles se confirmó el hallazgo del cuarto cuerpo de los pescadores que permanecen desaparecidos tras el hundimiento de la embarcación "Koñimo I" en el estuario del Reloncaví, Región de Los Lagos.

Según el balance oficial entregado este miércoles por las autoridades, el siniestro ha dejado hasta el momento cuatro víctimas fatales, cuyos cuerpos ya han sido recuperados y están en proceso de entrega a sus familiares.

Según indicaron desde la Armada, durante esta jornada "fue hallado y recuperado desde el interior de la embarcación siniestrada un cuarto tripulante, procedimiento que se desarrolló conforme a los protocolos vigentes y con resguardo de la seguridad del personal interviniente. En el lugar se encuentra trabajando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, efectuando los peritajes dispuestos por la Fiscalía del Ministerio Público".

Los equipos de rescate mantienen el despliegue técnico en la zona con el objetivo de descartar o confirmar el hallazgo de más personas en el interior de la nave, de aproximadamente 50 toneladas, antes de proceder a cualquier maniobra de mayor envergadura.

La fiscal María Angélica de Miguel se refirió a la extrema dificultad de los trabajos submarinos, explicando que la estructura de la embarcación presenta un escenario caótico tras el hundimiento.

"Esta no es una operación fácil, es bastante complejo. Todo lo que había en el interior está desordenado, está por todas partes y, por lo tanto, los buzos tienen que hacerse un espacio para poder entrar para descartar o confirmar que efectivamente encontremos alguna persona en el interior", detalló la persecutora, subrayando que la seguridad de los equipos de buceo es prioritaria frente a las condiciones actuales del naufragio.

En cuanto a las víctimas fatales recuperadas, De Miguel confirmó la identidad de los tres fallecidos: el patrón de la nave, Marco Argel, hallado durante la noche del martes; el buzo Cristian Maldonado y el supervisor de buceo Luis Figueroa.

"Se ha hablado con los familiares y los cuerpos estarán siendo entregados a mediodía", indicó.

Sobre la posibilidad de reflotar el "Koñimo I", la fiscal advirtió que "queremos que la nave, a la reflotación, sufra el menos daño posible para poder tener éxito en los peritajes", aclarando que no se iniciarán estas maniobras hasta que se tenga la certeza de que no hay más cuerpos atrapados en los compartimentos internos de la embarcación.

Por ahora, el Ministerio Público y la Armada mantienen la zona resguardada mientras buzos especializados continúan despejando el interior de la nave.