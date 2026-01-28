"Uno de los más temibles de la dictadura": El rol de Fernández Larios en la DINA

El abogado Luciano Fouillioux, miembro de la Vicaría de la Solidaridad, abordó en Cooperativa la detención y eventual expulsión de Estados Unidos del excapitán del Ejército, Armando Fernández Larios, otrora agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Fouillioux describió a Fernández como "uno de los personajes más temibles, más perfilados del régimen o de la zona represiva, del gobierno comandado de facto por el general Augusto Pinochet".

De acuerdo al abogado, el excapitán del Ejército participó de la DINA desde su creación, siendo "el lugarteniente, la mano derecha del general (Manuel) Contreras".

De esa forma, realizó "el seguimiento completo en el año 74, mandatado por el general Pinochet y Contreras, al general (Carlos) Prats en Argentina, quien había sido su jefe. Este hombre había sido ayudante del general Prats. En el 76 es el caso Letelier, donde él introdujo toda la parte operativa y a escasas cuadras de la embajada de Chile, donde remataron al canciller (Orlando) Letelier y Ronni Moffit".

"Lo que le granjeó una protección especial, que ya tenía porque este hombre se arrancó de Chile, en el 75, 76, a Brasil, y desde allí se fue a Estados Unidos, pero ya mandatado", señaló.

"En EE.UU. ejerció labores de espionaje en contra de destacadas figuras. Hay que entender que el general Pinochet dividió las tareas en Chile, en el extranjero y en Sudamérica, y fue eliminando a las cabecillas de la oposición en esta operación internacional. Y entre ellos, Fernández Larios era un hombre secreto, desprovisto de apariciones públicas", detalló.

Respecto a su expulsión de Estado Unidos, Fouillioux precisó que "con la política privada nominal del presidente Trump, que está expulsando a muchos migrantes, incluyeron a este hombre en función de que este también tiene una condena en Estados Unidos, por el asesinato de Winston Cabello (asesinado en Copiapó), cuya esposa o madre fue la única que demandó a Fernández en EE.UU. y obtuvo una sentencia condenatoria, y una indemnización de 40 millones de dólares, que por supuesto no se le pagó".

"Trump lo incluyó como sujeto no deseado, porque lo es"

El abogado detalló que Fernández tenía calidad de testigo protegido, sin embargo, señaló que fue detenido porque "probablemente Trump, entre su política exterior, quiere tener cierta supremacía en Sudamérica y lo incluyó como sujeto no deseado, porque lo es".

"El Estado chileno, así como patrocinó, bajo el gobierno dictatorial, acciones en contra compatriotas, hoy, desde la democracia con Aylwin para adelante, se cambió de posición y defiende a los compatriotas. Entonces, Fernández Larios tiene al menos cinco peticiones de extradición, todas negadas en su tiempo cuando la Corte Suprema tenía otras características, pero son procesos que están vigentes".

En ese sentido, señaló que el excapitán del Ejército tiene cinco causas pendientes, y relató que "Fernández fue miembro de la Caravana de la Muerte. Fue a La Serena, pidió todos los procesos y al azar, porque no tenía vinculación ninguna -para dar un ejemplo de represión del régimen-, eligió a mano militar y ejecutaron a casi 16 o 18 serenenses, que algunos estaban sin cargos, estaban por infracción del toque de queda".

Ante estos antecedentes, el abogado aseguró que "cuando sea expulsado por el Gobierno de Estados Unidos, va a aterrizar en Santiago y va a pasar derecho a la cárcel, porque a esa altura van a estar activados todos los procesos que en este momento están archivados temporalmente, y todos esos procesos tienen orden de detención del señor Armando Fernández".

"Entonces, creo yo, vamos a tener a un capitán de ese entonces, que no va a salir nunca más de la cárcel a satisfacción, particularmente del sistema judicial chileno, pero por sobre todo a los familiares de las víctimas que ya no existen".

Abogada del caso Caravana de la Muerte en Calama criticó a Cancillería

La futura extradición de Fernández Larios ha generado diversas dudas sobre el procedimiento que enfrentará en este país. En ese sentido, la ministra vocera Camila Vallejo señaló que "vamos a esperar obviamente los últimos pasos judiciales para ese proceso de deportación, porque hasta el momento no se ha iniciado, pero vamos a estar preparados para aquello".

Por su parte, el abogado de derechos humanos, Héctor Salazar, planteó: "La gran pregunta es: ¿qué va a primar en esto? ¿El acuerdo de protección que tiene en Estados Unidos debido a su calidad de testigo clave y de cargo en el caso Letelier o sencillamente, dentro de la ola actual respecto a la gente migrante que ha llegado a Estados Unidos, puede ser expulsada de Estados Unidos y, por lo tanto, acceder a entregarlo por los requerimientos que ha planteado la justicia chilena respecto de él?".

No obstante, también ha generado críticas, especialmente tras las declaraciones del canciller Alberto van Klaveren, quien aseguró que tenía conocimiento de que el exmilitar se encontraba en custodia estadounidense "hace bastante tiempo".

Ante esto, la abogada en el caso Caravana de la Muerte en Calama, Karinna Fernández, señaló que "es muy preocupante habernos enterado de una noticia como esta a través de las redes sociales del ICE en Estados Unidos y no a través de la vía destinada para estos efectos, que es Cancillería, y que Cancillería informara de esto oportuna y apropiadamente a la ministra instructora de estas cinco casos donde tenemos las extradiciones, que es la ministra Paula Plaza".

"La respuesta del canciller me parece absolutamente inapropiada, que en él sostenga que esta detención la conocían hace tiempo sin que la ministra instructora supiera y ni fuera informada, me parece del todo preocupante", aseveró.

En ese línea, afirmó que "vamos a solicitar un oficio para saber si va a enfrentar un procedimiento de deportación, si habrá audiencia de deportación o si vamos a tener una audiencia de extradición pasiva en Estados Unidos, que es lo que corresponde, porque justamente la extradición activa en Chile ya está autorizada por la Corte Suprema en cinco procesos".