Confirman tercer fallecido por naufragio en Reloncaví, y quedan tres desaparecidos

Durante la tarde y noche de este martes, equipos de rescate recuperaron dos cadáveres y elevaron a tres la cifra de fallecidos confirmados tras el naufragio de la embarcación "Koñimo I", ocurrido en el sector de Ralún, en la Región de Los Lagos.

Tras las primeras diligencias, la Fiscalía Regional confirmó que las víctimas fatales halladas en la tarde corresponden a Cristian Maldonado y Luis Figueroa, y sus cuerpos fueron derivados al Servicio Médico Legal.

El tercer fallecido se halló ya de noche, explicó el gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoain: "Durante las acciones de búsqueda nocturna realizadas con buzos en el área de la emergencia, se logró el hallazgo de un tercer tripulante desaparecido, siendo recuperado (su cuerpo) desde el interior de la embarcación".

Besoain agregó que "el operativo de búsqueda continúa en desarrollo. Sin embargo, los trabajos de buceo se retomarán con las primeras luces del día de mañana (miércoles), con el fin de asegurar la integridad del personal de diversos organismos colaboradores en la emergencia, y con el objetivo de dar con el paradero del resto de los tripulantes desaparecidos".

El mencionado catamarán "Koñimo" prestaba servicios a la empresa Salmones Austral y transportaba a ocho trabajadores al momento del accidente, registrado cerca de las 04:00 de la madrugada, mientras realizaban maniobras de fondeo.

Durante la mañana del martes, equipos de búsqueda lograron rescatar con vida a dos personas, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital de Puerto Montt para su evaluación médica.

La fiscal regional subrogante de Los Lagos, María Angélica de Miguel, explicó que la embarcación "deberá ser sacada del agua para realizar peritajes a cargo de la Armada y la PDI".

Según informó la Armada, la embarcación fue localizada a unos 100 metros de la orilla y a aproximadamente 30 metros de profundidad, estableciéndose un radio de búsqueda de 150 metros a la redonda.

Abren investigación laboral tras el naufragio

En paralelo, las autoridades pusieron el foco en las condiciones laborales y de seguridad en que operaba la embarcación. El accidente ocurrió en aguas calificadas como tranquilas, lo que ha generado interrogantes sobre las causas del siniestro.

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos, Ricardo Ebner, anunció el despliegue de la Inspección del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente.

"La Dirección Regional del Trabajo ha activado todos sus protocolos y se encuentra recopilando los antecedentes necesarios para (...) concurrir al lugar y desarrollar las labores de fiscalización que correspondan, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad vigente, resguardando así los derechos de los trabajadores y trabajadoras", indicó.

El operativo de rescate, que involucra a la Armada y a voluntarios civiles, enfrenta dificultades adicionales debido a las condiciones climáticas, con lluvia y viento en la zona, lo que podría complicar el trabajo de los buzos.

La Armada informó que las labores de rastreo se extenderán hasta las 20:00 horas de este martes, manteniendo un puesto de mando fijo en Ralún y evaluando retomar las operaciones a primera hora del miércoles.

Declaración de Salmones Austral

A través de un comunicado, la empresa acuícola lamentó profundamente la tragedia y precisó que "si bien la nave se hundió a las 04:00 horas, las labores del centro habían finalizado a las 18:00 horas del lunes, por lo que la tripulación se encontraba descansando al interior de la nave al momento del siniestro".

Además, indicó que la embarcación tenía sus permisos al día, y estaba "fondeada a 70 metros de la orilla bajo condiciones climáticas normales", y que se desplegaron recursos propios para apoyar a la Armada y se solicitó una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.