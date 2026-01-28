INE: Población de Chile llegará a 20.150.948 personas en junio de 2026

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) proyecta que la población de Chile llegará a las 20.150.948 personas en junio de 2026, y que tendrá una disminución en su crecimiento a partir del año 2036.

De acuerdo a las nuevas Estimaciones y Proyecciones de Población del INE, "se observa que población en Chile llegaría a las 20.150.948 personas a junio de 2026, alcanzando un máximo de 20.643.490 personas a igual mes de 2035. Sin embargo, a partir del año 2036, la población dejaría de crecer e iniciaría una reducción gradual hasta llegar a los 16.972.558 habitantes hacia mediados de 2070. En ello incidiría la continua caída de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, proyectándose a partir de 2028 que las defunciones superen a los nacimientos".

La entidad proyectó que en las próximas cinco décadas la fecundidad seguirá estando bajo el nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer), con una Tasa Global de Fecundidad (TGF) que disminuiría de 1,06 nacidos vivos promedio por mujer en 2024 a 0,92 en 2026.

En paralelo, si bien los efectos del Covid-19 provocaron una reducción en la esperanza de vida al nacer entre 2019 y 2021 (de 1,7 años), esta se mantendría ascendente, pasando de 74,6 años en 1992 a 88,4 en 2070 (86,7 años los hombres y 90,2 años las mujeres), siendo esta cifra de 81,8 años para el año 2026 (79,5 años para los hombres y 84,3 años para las mujeres).

Finalmente, las proyecciones suponen una reducción progresiva del saldo migratorio en el mediano plazo (diferencia entre inmigración y emigración de personas nacidas tanto dentro como fuera del país), con una estabilización hacia el año 2040.

Según las estimaciones, el saldo migratorio habría alcanzado un máximo de 200.000 personas en 2018, cifra que disminuyó debido a la pandemia y a las restricciones a la movilidad internacional, para luego situarse en valores en torno a 140 mil personas entre 2021 y 2022 y volver a descender de forma posterior a dichos años.