Nieve dejó atrapadas a 13 personas en termas del Cajón del Maipo

Un grupo de trece personas quedó aislado en las Termas Valle de Colina, Cajón del Maipo, debido a un fuerte temporal que afecta la zona este domingo.

El grupo, compuesto por nueve adultos, tres menores de edad y un adulto mayor, no pudo abandonar el sector debido a las precarias condiciones del camino, que se volvió intransitable, y la ausencia de vehículos 4x4 aptos para el terreno.

Según informó CNN Chile, todas las personas afectadas se encuentran en buen estado de salud.

Asimismo, se detalló que han logrado establecer comunicación con las autoridades y actualmente se resguardan en un refugio dentro del recinto termal, el cual está equipado con calefacción y provisiones suficientes para garantizar su bienestar durante la noche.

Tres de los afectados son trabajadores del lugar, mientras que el resto corresponde a visitantes que no pudieron completar su salida.

La situación llevó a que los propios afectados coordinen la llegada de maquinaria especializada para despejar el camino de acceso. Se prevé que el operativo de rescate y la liberación de la vía se concrete este lunes, permitiendo así el regreso seguro del grupo.

Las medidas de la Delegación

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, sostuvo que en días previos, se emitieron alertas preventivas por las condiciones meteorológicas en la cordillera, y precisó que "las personas permanecen en un refugio privado y, según la información recabada, cuentan con calefacción, alimentación y condiciones adecuadas de resguardo. No existen emergencias de salud ni de riesgo vital asociado".

El aislamiento, añadió, se produjo por la acumulación de nieve en la ruta de acceso al recinto, cuya mantención corresponde a los administradores. "Hasta ahora, estos no han dispuesto de maquinaria para el despeje", comentó Durán.

Desde la DPR se solicitó al Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, mantener habilitado el Camino al Volcán, vía pública que conecta con el sector, con el fin de garantizar un eventual traslado seguro de las personas afectadas.

Durán indicó además que, según lo informado por el jefe de Gestión del Riesgo de Desastres de San José de Maipo, existe la opción de evacuar a los visitantes durante la mañana del lunes, con apoyo del Club Alemán de Andinismo mediante motos de nieve.

El delegado presidencial remarcó que "queremos transmitir tranquilidad a la comunidad: la situación está bajo monitoreo constante, no reviste carácter de emergencia vital y se están evaluando todas las medidas necesarias para resguardar el bienestar de quienes se encuentran en el lugar".