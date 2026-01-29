Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.9°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Niño de siete años fue baleado tras riña en partido de fútbol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El menor recibió un impacto en el cuello.

Actualmente está fuera de riesgo vital.

Niño de siete años fue baleado tras riña en partido de fútbol
 ATON (referencial)

El autor de los disparos no ha sido detenido y la investigación quedó a cargo de la PDI por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un niño de siete años resultó baleado la noche de este miércoles durante una riña registrada al interior de un recinto deportivo en la comuna de La Pintana, en el límite con San Bernardo.

El hecho ocurrió en calle Fresia, en el contexto de un partido de fútbol, cuando un individuo efectuó múltiples disparos, uno de los cuales impactó al menor en el cuello.

Tras el ataque, el niño fue trasladado hasta el Hospital El Pino, donde permanece fuera de riesgo vital, según informaron las autoridades. Carabineros se constituyó inicialmente en el sitio del suceso y adoptó el procedimiento de rigor, dando aviso al Ministerio Público.

El detective Luciano Cofré, de la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna, señaló que "en el contexto de un partido de fútbol hubo altercados, donde un individuo realizó múltiples disparos, uno de los cuales impactó a un menor de siete años, quien se encuentra fuera de riesgo vital".

Posteriormente, la Fiscalía Metropolitana Sur instruyó que la investigación quedara a cargo de la Policía de Investigaciones, con el fin de esclarecer la dinámica de los hechos e identificar al autor de los disparos, quien hasta ahora no ha sido detenido.

Este caso se suma a otro hecho de violencia registrado recientemente en La Pintana, donde un adolescente de 17 años resultó herido a bala en la cabeza tras recibir un roce de proyectil, en un ataque en el que se efectuaron cerca de 15 disparos. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada