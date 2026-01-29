Niño de siete años fue baleado tras riña en partido de fútbol

Un niño de siete años resultó baleado la noche de este miércoles durante una riña registrada al interior de un recinto deportivo en la comuna de La Pintana, en el límite con San Bernardo.

El hecho ocurrió en calle Fresia, en el contexto de un partido de fútbol, cuando un individuo efectuó múltiples disparos, uno de los cuales impactó al menor en el cuello.

Tras el ataque, el niño fue trasladado hasta el Hospital El Pino, donde permanece fuera de riesgo vital, según informaron las autoridades. Carabineros se constituyó inicialmente en el sitio del suceso y adoptó el procedimiento de rigor, dando aviso al Ministerio Público.

El detective Luciano Cofré, de la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna, señaló que "en el contexto de un partido de fútbol hubo altercados, donde un individuo realizó múltiples disparos, uno de los cuales impactó a un menor de siete años, quien se encuentra fuera de riesgo vital".

Posteriormente, la Fiscalía Metropolitana Sur instruyó que la investigación quedara a cargo de la Policía de Investigaciones, con el fin de esclarecer la dinámica de los hechos e identificar al autor de los disparos, quien hasta ahora no ha sido detenido.

Este caso se suma a otro hecho de violencia registrado recientemente en La Pintana, donde un adolescente de 17 años resultó herido a bala en la cabeza tras recibir un roce de proyectil, en un ataque en el que se efectuaron cerca de 15 disparos.