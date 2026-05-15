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Tópicos: País | Policial

Niños de 5 y 7 años viajaban en auto robado y chocado en persecución policial en Talagante

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según la información policial, los menores son hijos de una de las delincuentes involucradas en el delito.

El hecho, que inició con un violento robo de vehículo, terminó con tres personas, incluido una adolescente de 14 años.

Niños de 5 y 7 años viajaban en auto robado y chocado en persecución policial en Talagante
 ATON (referencial)

El robo, que ocurrió en un local de comida rápida, implicó la agresión a un hombre para sustraerle su vehículo y diversas especies.

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Un violento robo de vehículo, que derivó en una persecución policial y un accidente de tránsito, terminó este viernes con tres detenidos -uno de ellos menor de edad- en la capitalina comuna de Talagante.

Además, se informó de la presencia de otros dos niños de 5 y 7 años en el auto robado.

El origen del delito fue en "un local de comida rápida, en donde se sustrae un vehículo", informó el mayor Claudio Albanés, de la 23ª Comisaría de Talagante.

Según se detalló, el hecho ocurrió en calle Bernardo O'Higgins, donde un hombre fue interceptado por desconocidos, que lo agredieron para robarle su auto y diversas especies personales.

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Tres personas, incluidos dos adultos y una menor de 14 años, fueron detenidas por Carabineros. (FOTO: ATON)

 Tras recibir la denuncia, el personal policial logró ubicar el automóvil sustraído e iniciar un seguimiento controlado por la Ruta 78, en dirección a Santiago.

La persecución tomó un giro cuando, a la altura del kilómetro cinco, los ocupantes del vehículo robado perdieron el control del móvil y terminaron impactando contra una barrera de contención.

Tras el accidente, Carabineros detuvo a "dos individuos adultos, una mujer y un hombre, ambos con amplio prontuario policial, y a su vez una adolescente de 14 años", dio cuenta el uniformado.

Se reveló que, además, en su interior, había otros dos menores de cinco y siete años, quienes serían hijos de una de las mujeres que estaba robando.

"Se pidieron instrucciones al juez de familia, quien determina que tienen que ser entregados los menores a un adulto responsable", indicó el mayor.

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