Ñuñoa: Detienen a cuidadoras por agredir a personas con discapacidad intelectual

Dos cuidadoras de una residencia para personas con discapacidad intelectual fueron detenidos por Carabineros, luego que vecinos denunciaran diversas agresiones contra los residentes.

Los incidentes fueron captados en video por los habitantes de calle Villaseca: uno de estos registros muestra a uno de los enfermeros rociando con una manguera a un paciente para calmar una supuesta crisis.

Una de las denunciantes, Tamara Valdés, señaló a Cooperativa que las agresiones empezaron "hace dos semanas, donde escuchábamos gritos, llantos, lamentos, gritos angustiantes, desgarradores, como si fuera prácticamente un matadero, dejaban gritar a los niños, 15 o 20 minutos. Uno dice: si es un hogar con chicos con una condición diferente, más ojo hay que tener o darles una contención, estar ahí para apoyarlos".

Las personas agredidas fueron trasladadas hasta un recinto asistencial para constatar lesiones y posteriormente, serán puestas en contacto con sus familiares más cercanos.

No obstante, es posible que esto derive en algunas complicaciones, ya que la familia de uno de los residentes es oriunda de Concepción, Región del Biobío.

Recinto sin permisos municipales

Al momento del operativo, se constató que en la residencia pernoctaban seis personas. La municipalidad, a través de la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Sofía Jaña, confirmó la situación: "De acuerdo a lo que nosotros revisamos y evidenciamos con Seguridad Pública, nosotros tenemos el número de seis personas que estaban pernoctando en este lugar. Todas personas adultas, revisadas por los equipos sociales de la municipalidad".

Además, la autoridad se refirió a los antecedentes del caso, ratificando que el recinto operaba de manera irregular por la falta de permisos municipales.

"Tenemos denuncias y videos sobre una vulneración de derechos que estaban viviendo las personas que pernoctaban en este lugar. De acuerdo a lo revisado por la Dirección de Inspección de la municipalidad, instruido por el alcalde, este lugar no cuenta con patente ni con permiso para funcionar", agregó Jaña.

Actualmente, el Ministerio Público se encuentra analizando los antecedentes para determinar cuándo las dos mujeres detenidas pasarán a la audiencia de formalización por los hechos imputados.