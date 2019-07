Oficina de Rodrigo Hinzpeter fue evacuada por paquete sospechoso

El GOPE de Carabineros evacuó el 14° piso del edificio en que opera Quiñenco S.A., en avenida Enrique Foster Sur, en Las Condes, luego de que se informara que un objeto sospechoso había llegado a la oficina del ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, quien actualmente es gerente de Asuntos Legales del citado consorcio.

El hecho se produjo momentos después que un se registrara una explosión en la 54ª Comisaría de Huechuraba, que dejó a cinco funcionarios heridos.

"No tengo ninguna información, el GOPE está haciendo su trabajo. Me avisaron que había, al igual que ocurrió en el caso de la Comisaría de Huechuraba, eventualmente un paquete que podría tener un artefacto explosivo. Es todo lo que sé", manifestó el ex secretario de Estado a su llegada al lugar.

"No tengo información de cómo llegó el paquete. A mí me avisaron cuando llegué al edificio", dijo Hinzpeter, actual gerente legal del grupo Quiñenco. (Foto: Francisco Becerra)

"Yo no tengo capacidad de certificar eso, hay que preguntárselo al GOPE. Lo que sí, por el trabajo que están realizando, están llevándose un paquete que parece reunir las características que habría tenido el que explotó en la comisaría de Huechuraba, y eso los llevó a tomar las medidas de precaución necesarias para retirar el paquete del edificio", explicó el también ex titular de Defensa, que no se encontraba en su oficina al momento de recepción del paquete.

"No tengo información de cómo llegó el paquete. A mí me avisaron cuando llegué al edificio. No me han tomado ninguna declaración, me han contado un poco en qué va el procedimiento y yo les pregunté cuánto estimaban que tardaba, porque hay bastantes personas que trabajan en el edificio, por las cuales uno también se preocupa", comentó.