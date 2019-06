ONG exige detener negligencia y desidia en crímenes de mujeres por caso de Fernanda Maciel

Continúan las diligencias en el pasaje Llaima, de la comuna de Conchalí, donde la noche de este lunes se confirmó que habían sido encontrados los restos óseos de Fernanda Maciel en una bodega.

La joven de 21 años, que se encontraba embarazada de siete meses, desapareció el 10 de febrero de 2018 y fue encontrada en el mismo pasaje donde vivía. Felipe Rojas, detenido por el caso, será formalizado durante esta jornada en el Centro de Justicia y vivía en la casa de al lado de Maciel.

A través de redes sociales ha habido cuestionamientos respecto a la demora en la resolución del caso y en que la joven fue encontrada en un lugar que ya había sido revisado previamente por la policía.

En su cuenta, la Red Chilena de Violencia hacia las Mujeres cuestionó al Gobierno y aseguró que "los crímenes contra mujeres, sus vidas, desapariciones y muertes no son prioridad y se abordan como crímenes de segundo orden".

En esa línea, recordaron varios casos como el de Viviana Haeger, encontrada tras 42 días en su misma casa; Érica Hagan, asesinada en Temuco y en que el imputado fue absuelto; Nicole Saavedra, lesbiana encontrada muerta tras estar desaparecida por siete días; y Ximena Cortés, asesinada en la Base Aérea Cerro Moreno, de Antofagasta.

"Exigimos al Estado revisar los procedimientos, poner recursos para las investigaciones, capacitar a los operadores de justicia, peritos y policías, y detener esta negligencia y desidia con la que se busca a las mujeres", manifestaron.

De la misma forma hicieron un llamado a los medios de comunicación "a respetar el dolor de la familia de Fernanda, a no hacer un espectáculo morboso y a cumplir su rol: interpelar a las autoridades, entregar herramientas a la audiencia".

Esta situación confirma lo que hemos acusado: para @Carabdechile @PDI_CHILE y @GobiernodeChile los crímenes contra mujeres, sus vidas, desapariciones y muertes NO SON PRIORIDAD y se abordan como crímenes de segundo orden.

Diputadas se sumaron a las críticas

Las críticas también vinieron desde el sector político, por un lado, la diputada Camila Vallejo (PC) cuestionó que las "mujeres denuncian violencia y se burlan de ellas. Denuncian agresores y no las protegen. Desaparecen, sus familias entregan todos los antecedentes y no les hacen caso".

"La policía y la Fiscalía no ha estado a la altura de proteger y entregar justicia a las mujeres", agregó la ex dirigenta estudiantil.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans manifestó que "cuanto horror en la historia de Fernanda Maciel. Luego de un año y cuatro meses encuentran sus restos en el mismo lugar en que fue vista por última vez, que fue revisado seis veces".

"Las autoridades pertinentes deben hacerse cargo, por lo tardío de su hallazgo. Hay mucho que investigar", añadió Yeomans.

