Operativo en La Legua dejó cuatro detenidos y droga incautada avaluada en $6 millones

Cuatro integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) durante un operativo realizado en las poblaciones Legua Emergencia y Legua Antigua, en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

El procedimiento contempló el allanamiento de cuatro viviendas, identificadas como puntos de comercialización de sustancias ilícitas.

El subprefecto Christian Fierro, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) San Miguel, explicó que "el trabajo de inteligencia y análisis criminal de los oficiales permitió establecer que esos domicilios eran puntos de venta de la banda".

Durante los registros, la PDI incautó más de un kilo de droga, entre cocaína base, clorhidrato de cocaína y cannabis, sustancias que serían comercializadas en el sector y cuyo avalúo alcanza los seis millones de pesos.

Además, los detectives encontraron más de 700 mil pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares, balanzas digitales, elementos para dosificar drogas y un automóvil.

Al respecto, Fierro destacó la incautación de "una pistola marca Glock calibre .40, con selector de tiro; además de un cargador de pistola Glock extendido y 18 cartuchos Calibre .40".