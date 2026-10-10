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Tópicos: País | Policial

Operativo PDI detuvo a 29 personas en la provincia de Concepción: 27 tenían órdenes vigentes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El procedimiento fue realizado por detectives de la Prefectura de dicha zona, con el fin de capturar a personas que mantenían cuentas pendientes con la Justicia.

De los sujetos, 14 tenían requerimiento de detención y 13 de arresto en su contra, mientras que otros dos fueron sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia.

Operativo PDI detuvo a 29 personas en la provincia de Concepción: 27 tenían órdenes vigentes
 ATON (archivo)

"Continuaremos desarrollando estos servicios para contribuir a la seguridad de nuestros barrios, fortalecer la tranquilidad de las familias y mejorar la percepción de seguridad de la población", dijo la PDI.

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Un operativo efectuado por la PDI en la provincia de Concepción (Región del Biobío) culminó con 29 detenidos, de los cuales 27 tenían requerimientos judiciales pendientes.

El procedimiento fue realizado por detectives de la Prefectura Provincial de Concepción, con el objetivo de capturar a personas que mantenían asuntos pendientes con la Justicia.

De este modo, la institución capturó a 14 imputados con órdenes de detención vigentes, 13 con órdenes de arresto en su contra y a otros dos tras ser sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia.

El jefe de la Prefectura Provincial Concepción, prefecto Juan Fonseca, sostuvo que, "con este tipo de procedimiento, buscamos entregar una señal clara a la ciudadanía: quienes mantienen cuentas pendientes con la Justicia deben responder ante los tribunales". 

"Como Policía de Investigaciones, continuaremos desarrollando estos servicios para contribuir a la seguridad de nuestros barrios, fortalecer la tranquilidad de las familias y mejorar la percepción de seguridad de la población", afirmó.

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