Operativo PDI detuvo a 29 personas en la provincia de Concepción: 27 tenían órdenes vigentes

Un operativo efectuado por la PDI en la provincia de Concepción (Región del Biobío) culminó con 29 detenidos, de los cuales 27 tenían requerimientos judiciales pendientes.

El procedimiento fue realizado por detectives de la Prefectura Provincial de Concepción, con el objetivo de capturar a personas que mantenían asuntos pendientes con la Justicia.

De este modo, la institución capturó a 14 imputados con órdenes de detención vigentes, 13 con órdenes de arresto en su contra y a otros dos tras ser sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia.

El jefe de la Prefectura Provincial Concepción, prefecto Juan Fonseca, sostuvo que, "con este tipo de procedimiento, buscamos entregar una señal clara a la ciudadanía: quienes mantienen cuentas pendientes con la Justicia deben responder ante los tribunales".

"Como Policía de Investigaciones, continuaremos desarrollando estos servicios para contribuir a la seguridad de nuestros barrios, fortalecer la tranquilidad de las familias y mejorar la percepción de seguridad de la población", afirmó.