Operativo PDI detuvo a 29 personas en la provincia de Concepción: 27 tenían órdenes vigentes
El procedimiento fue realizado por detectives de la Prefectura de dicha zona, con el fin de capturar a personas que mantenían cuentas pendientes con la Justicia.
De los sujetos, 14 tenían requerimiento de detención y 13 de arresto en su contra, mientras que otros dos fueron sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia.
"Continuaremos desarrollando estos servicios para contribuir a la seguridad de nuestros barrios, fortalecer la tranquilidad de las familias y mejorar la percepción de seguridad de la población", dijo la PDI.