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Tópicos: País | Policial

PDI detiene a adulto mayor sospechoso de integrar red que emitía licencias médicas falsas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fue aprehendido en el marco de la investigación contra otro sujeto que ya fue formalizado en mayo por despachar casi 2.500 de estos permisos entre 2022 y 2025.

"Atendía pacientes y les cobraba montos que rondaban los 80 mil pesos. Hacía diagnósticos supuestamente médicos", dijo Fiscalía sobre el reciente aprehendido.

PDI detiene a adulto mayor sospechoso de integrar red que emitía licencias médicas falsas
 ATON (archivo)

Además de la detención -efectuada en un domicilio ubicado en La Florida-, se incautaron dos notebooks, dos teléfonos celulares y documentación de interés.

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Un hombre de 73 años fue detenido por la PDI por su presunta participación en una red de licencias médicas falsas.

La aprehensión se dio en el marco de una investigación contra otro sujeto que fue formalizado en mayo por la emisión de casi 2.500 de estos permisos entre los años 2022 y 2025, generando un perjuicio a Fonasa de más de 1.100 millones de pesos. 

A dicho individuo le fue incautado su celular, que fue analizado y se descubrió que mantenía conversaciones con este segundo imputado. 

El nuevo capturado "atendía pacientes y les cobraba montos que rondaban los 80 mil pesos. Hacía diagnósticos supuestamente médicos, les prescribía distintos remedios a los pacientes y, en muchos casos, también les emitía licencias médicas", dijo el persecutor Javier Sola, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Sin embargo, al sujeto no se le imputa el acto de despachar las licencias, sino solamente haber solicitado la emisión de 1.400 de ellas. Quien tenía la facultad para entregarlas era su compañero.

Además de la detención -efectuada en un domicilio ubicado en La Florida-, se incautaron dos notebooks, dos teléfonos celulares y documentación relacionada con la indagatoria y con la emisión fraudulenta de los permisos.

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