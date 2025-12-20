PDI detiene a sujeto en Lampa por tenencia ilegal de patrimonio natural y arqueológico

La Policía de Investigaciones informó este sábado la detención de un sujeto por el delito de apropiación de monumentos nacionales y por infracción a la Ley de Caza, en un procedimiento desarrollado en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

El caso se enmarca en el artículo 11 de la Ley 20.962, que regula la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites).

El operativo fue encabezado por la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y el Medio Ambiente (Bridesma), cuyos detectives constataron que el imputado mantenía en su domicilio diversos objetos arqueológicos y paleontológicos, además de especímenes de fauna endémica y exótica, sin contar con acreditación de origen ni autorizaciones de los servicios competentes.

El comisario Edgardo Rodríguez detalló que "la investigación se inició tras detectar la comercialización de bienes patrimoniales a través de Marketplace de Facebook, lo que permitió, por orden de la Fiscalía Centro Norte, la recuperación de cerca de 300 objetos".

La indagatoria ahora busca establecer si el detenido obtenía directamente las especies o si contaba con proveedores para luego comercializarlas mediante redes sociales.