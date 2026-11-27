La PDI detuvo a un hombre acusado de perpetrar lesiones graves a un adulto mayor de 63 años en la comuna de Collipulli; agresión efectuada en el marco de presuntos conflictos relacionados con recuperación de tierras.

"Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Angol, conforme a un proceso investigativo llevado en conjunto con la Fiscalía Local de Collipulli, determinaron la participación del sujeto como autor del delito de lesiones graves. Los hechos ocurrieron en el sector rural de Santa Julia, donde la víctima resultó con fracturas en su cuerpo", dijo el subprefecto PDI Juan Paulo Lara.

El procedimiento también implicó a personal de Carabineros y brigadas militares que operan en la zona bajo el estado de excepción constitucional. El imputado fue puesto a disposición de los tribunales de justicia de Malleco.