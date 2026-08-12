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Tópicos: País | Policial

PDI indaga muerte de mujer en departamento de Recoleta

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La pareja alertó a Carabineros del hallazgo del cadáver, que presentaba una herida cortopunzante en una pierna.

Se investiga la eventual intervención de terceros o la figura de femicidio.

PDI indaga muerte de mujer en departamento de Recoleta
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Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran desplegados en la comuna de Recoleta tras el hallazgo del cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años al interior de un departamento ubicado en calle Emiliano Zapata, a la altura de la avenida Guanaco.

El cuerpo, cuya identidad no ha sido confirmada hasta el momento, presentaba una herida cortopunzante en una pierna.

"Su pareja, con el cual convivía, la habría hallado fallecida al interior de una de las habitaciones del inmueble, dando aviso a Carabineros, quienes una vez en el lugar se percataron de una lesión cortante que mantendría la mujer en la cara anterolateral de la pierna derecha", precisó el inspector Raúl Zúñiga, de la BH.
.
Por el momento, el hecho se mantiene bajo la figura de hallazgo de cadáver mientras los peritos indagan si existió participación de terceros en un eventual homicidio o si se configura el delito de femicidio.

El hombre que dio el aviso permanece en calidad de testigo, mientras la PDI indaga los antecedentes.

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