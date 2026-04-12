PDI investiga homicidio frustrado en Conchalí luego de que hombre ingresara baleado a hospital
La víctima acudió primero al Cesfam Lucas Sierra por un impacto de entrada y salida en el abdomen.
Posteriormente, debido a su estado, fue trasladado al Hospital San José, en la comuna de Independencia, donde fue estabilizado.
La PDI se dirigió al hospital y, tras entrevistar a testigos, determinó que el hecho ocurrió en la esquina de los pasajes Mar de Los Zargazos con Mar del Plata de Conchalí, donde -posteriormente- encontraron evidencia balística.