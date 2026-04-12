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Tópicos: País | Policial

PDI investiga homicidio frustrado en Conchalí luego de que hombre ingresara baleado a hospital

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima acudió primero al Cesfam Lucas Sierra por un impacto de entrada y salida en el abdomen.

Posteriormente, debido a su estado, fue trasladado al Hospital San José, en la comuna de Independencia, donde fue estabilizado.

PDI investiga homicidio frustrado en Conchalí luego de que hombre ingresara baleado a hospital
 Archivo

La PDI se dirigió al hospital y, tras entrevistar a testigos, determinó que el hecho ocurrió en la esquina de los pasajes Mar de Los Zargazos con Mar del Plata de Conchalí, donde -posteriormente- encontraron evidencia balística.

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Un procedimiento por homicidio frustrado fue activado este domingo por la PDI en la comuna de Conchalí, luego de que un hombre acudiera a un recinto asistencial herido de bala en el abdomen.

De acuerdo con los informes preliminares, la víctima llegó al Cesfam Lucas Sierra con un impacto de entrada y salida. Debido a su estado de salud, fue trasladado de urgencia al Hospital San José, en la comuna de Independencia, donde fue estabilizado y logró salir de riesgo vital. 

Posteriormente, a dicho recinto acudió la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI a pedido de la Fiscalía, donde "se corroboró el hecho, encontrándose a la víctima en estado grave, pero estable", dijo el comisario de la unidad, César Olivares.

Dicho departamento policial desarrolló las primeras diligencias y "logró establecer, a través de entrevistas de testigos, que el hecho ocurrió horas antes en la intersección de los pasajes Mar de Los Zargazos con Mar del Plata (de la comuna de Conchalí), donde se levantó evidencia balística", agregó el oficial.

Hasta el momento no hay detenidos por lo sucedido.

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