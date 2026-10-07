Pelea entre vecinos terminó a balazos en Peñalolén

Dos personas resultaron heridas de bala durante un ataque contra un domicilio de calle Comité 1, en la comuna de Peñalolén, la noche de este miércoles.

Según información preliminar, el hecho habría ocurrido tras un conflicto entre vecinos, cuyas causas se desconocen. Un número aún indeterminado de sujetos llegó al lugar y disparó hacia el interior del inmueble, para luego huir en distintas direcciones.

Los heridos fueron trasladados inicialmente a un Cesfam de la comuna y posteriormente derivados al Hospital Luis Tisné, donde están en riesgo vital.

Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 43ª Comisaría de Peñalolén realiza diligencias en el lugar para esclarecer lo ocurrido.