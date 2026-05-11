Persecución policial en Santiago dejó dos detenidos y hallazgo de cocaína

Una extensa persecución policial se registró en diversos puntos de Santiago durante la madrugada de este lunes, dejando dos detenidos y una violenta colisión en la Costanera Sur.

Los hechos se iniciaron cerca de las 05.00 horas en Avenida San Pablo, comuna de Quinta Normal, luego de que los ocupantes de un vehículo Kia Morning evadieran un control de Carabineros, dando inicio a un seguimiento controlado por parte de la policía.

La persecución tomó un giro peligroso cuando el auto, en su intento por evadir a personal policial, ingresó a la Costanera Sur en dirección hacia el poniente, en contra del sentido del tránsito.

Este accionar temerario provocó una colisión contra un camión tres cuartos que transportaba a cuatro ocupantes y, posteriormente, un impacto contra un poste del alumbrado público.

"Al momento, no hay ningún lesionado y se logra la detención de dos de los tres individuos", informó el teniente Patricio Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central.

La situación se agrava con el descubrimiento de envoltorios de cocaína al interior del automóvil. (FOTO: ATON)

La investigación posterior reveló que el vehículo estaba participando de robos en el sector centro de Santiago y que, además, en su interior portaba envoltorios con cocaína.

Esta situación llevó a que los detenidos enfrenten cargos adicionales por infracción a la Ley 20.000, relacionada con drogas.

El tránsito se encuentra suspendido durante la mañana en el sector, dado que se encuentra una grúa retirando los dos vehículos siniestrados.