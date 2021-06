Piden expulsarlo de la Usach: Joven denunció que ex pololo filtró videos íntimos

Una estudiante universitaria denunció ante la Fiscalía a su pololo, con quien terminó la relación luego de enterarse que él grabó videos íntimos de ella sin su consentimiento y los publicó en un conocido sitio web para adultos.

La joven funó al sujeto mediante redes sociales y explicó que se trataba de una docena de videos, filmados mientras tenían relaciones sexuales, y que incluso la grababa cuando ella dormía, cometiendo abusos en su contra.

Según su relato, el hombre no sólo la expuso con registros en los que se veía su rostro, sino que también "lucraba" con el material en el portal pornográfico, donde él tenía un canal que ahora borró.

"La primera vez que me preguntó si podía grabar yo le dije que no, a mí no me parecía y era algo que nunca había hecho. Entonces, él lo aceptó y no pasó nada. Pero con el tiempo él seguía con la insistencia", narró la víctima en entrevista con "Hola Chile".

Sin embargo, el sujeto seguía con el tema: "Como ya llevábamos tiempo, yo cedí (...) Yo sé que uno nunca termina de conocer a las personas, pero yo esperaba que él me engañara, no que me hiciera algo así".

La mujer detalló que su relación duró un año y medio: ambos eran estudiantes y se conocieron en la Universidad de Santiago (Usach), casa de estudios a la que también pidió investigar el caso.

"Yo no quiero ni puedo compartir el mismo espacio universitario que él, así que deseo que puedan abrir una investigación y ojalá desvincularlo", manifestó.

Desde la Usach aseguraron que "de manera oportuna se activaron todos los mecanismos de acción con los que cuenta la institución, con la finalidad de acompañar, orientar y garantizar la seguridad de la estudiante afectada por los hechos que vulneraron su privacidad y autonomía".

En un comunicado oficial, la casa de estudios explicó que brindará asesoría jurídica a la joven, aunque no se refirieron al agresor. En sus redes sociales se llenó de comentarios de usuarios pidiendo la expulsión del sujeto.