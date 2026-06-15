Policías realizaron fiscalización en la "Pequeña Caracas" de Estación Central

La Policía de Investigaciones y Carabineros realizaron un amplio operativo de controles preventivos este lunes en el centro de Santiago, culminando en la denominada "Pequeña Caracas" de la comuna de Estación Central.

De acuerdo a información policial, el objetivo del operativo fue fiscalizar a extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular, detener prófugos de la justicia y también a personas que cometan delitos en flagrancia.

Asimismo, se precisó que se trató de una ronda masiva nacional. En la Región Metropolitana, el recorrido comenzó en la Plaza de la Ciudadanía, atrás del Palacio de La Moneda, y bajó hasta Estación Central.