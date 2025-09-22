Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Prisión preventiva para sujeto acusado de agredir con un adoquín a carabinero

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sargento segundo Gabriel Hernández "sigue en un coma inducido luego de la operación craneal a la que fue sometido", informaron desde la policía uniformada.

Prisión preventiva para sujeto acusado de agredir con un adoquín a carabinero
 Archivo

Se dieron 100 días para la investigación de este caso.

En prisión preventiva quedó este lunes Lucas Poblete, único imputado por la agresión que sufrió el sargento segundo Gabriel Hernández en la capitalina comuna de Las Condes.

El ataque ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando el carabinero fue agredido con un adoquín en la cabeza mientras realizaba una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

La decisión fue tomada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que estableció que el imputado representa un peligro para la sociedad, por lo que estará en prisión durante los 100 días que se dieron para la investigación del caso.

Estado de salud del sargento

En cuanto al estado de salud del sargento Hernández, la general Karina Sosa informó que el afectado "mantiene una condición de gravedad y salió de su fase crítica, sin embargo, sigue en un coma inducido luego de la operación craneal a la que fue sometido".

"Van a tratar hoy, dependiendo de cómo evolucione el escáner que tienen que hacer ahora al mediodía, una desescalada de la sedación para efectos de ver qué tipo de daño podría él mantener", detalló el funcionario policial.

El Ministerio Público también señaló que el actuar de los funcionarios policiales que participaron en la fiscalización se ajustó al protocolo establecido.

