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Tópicos: País | Policial

Riña en taller mecánico terminó con un muerto por disparo de escopeta

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El dueño le disparó a un colombiano que, supuestamente, había estado persiguiendo a su hija.

Riña en taller mecánico terminó con un muerto por disparo de escopeta
 ATON (Referencial)

Víctima y victimario registran antecedentes policiales.
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Un homicidio con arma de fuego se registró este lunes en la comuna de Cerro Navia, donde el dueño de un taller mecánico asesinó de un disparo, presuntamente, a un hombre de nacionalidad colombiana que perseguía a su hija.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fatal llegó hasta el local, ubicado en Salvador Gutiérrez, persiguiendo a la hija del dueño. Una vez dentro, el hombre comenzó a amenazar al grupo familiar y a los trabajadores, iniciando una discusión con el padre.

El colombiano se retiró del taller, sin embargo, volvió posteriomente con un objeto contundente, con el que atacó al padre, quien respondió disparándole con una escopeta -aparentemente no inscrita- a la altura del estómago, provocando su muerte.

El colombiano "habría ingresado al local, al garaje o taller mecánico, y adentro se habría producido una discusión y una pelea con las personas que trabajan", señaló el fiscal Luis Contardo.

Tanto la víctima fatal como el dueño del local registran antecedentes policiales. Este último se encuentra en calidad de detenido, al igual que su hija.

El Ministerio Público instruyó al OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros para esclarecer el hecho.

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