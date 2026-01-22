Robo a Brinks: Detuvieron a carabinera activa acusada de liderar la banda

La investigación por el robo a la sucursal de Brinks en Rancagua ha dado un nuevo y sorpresivo giro este jueves. Personal policial detuvo a una funcionaria activa de Carabineros, acusada de desempeñar un rol clave en la organización criminal.

Este jueves fue detenida la líder de la banda de los cinco ex carabineros que participaron en el millonario robo a la empresa Brinks el 16 de agosto de 2024 en Rancagua.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la imputada ostentaba un rango jerárquico importante al momento de su captura. Se trata de una sargento primero de Carabineros, de 47 años, en servicio activo.

Esta nueva aprehensión eleva a 21 la cifra total de delincuentes involucrados en el robo a la empresa de valores, cuyo botín fue de 12 mil millones de pesos.

A pesar de los avances en las detenciones, la recuperación del dinero sustraído sigue pendiente. Hasta la fecha, el rastro de la mayor parte del botín es desconocido, solo se ha recuperado más de 200 millones de pesos que estaban enterrados en Punta de Tralca.

Mañana se realizará el control de detención de la líder de la banda de los ex carabineros en el Tribunal de Garantía de Rancagua.