Condenan hasta 27 años de cárcel a integrantes de banda por violentos robos en Valparaíso

Cuatro integrantes de una banda fueron condenados este viernes a penas de entre 10 y 27 años de prisión por su participación en violentos asaltos ocurridos durante 2025 en Valparaíso.

Entre los delitos figuran el robo a una sucursal de BancoEstado, donde sustrajeron más de 150 millones de pesos, y un asalto a una tienda París, donde utilizaron vehículos incendiados y "miguelitos".

El fiscal Elizardo Tapia informó que el líder de la agrupación recibió 27 años de cárcel, su hermano 21 años, otro adulto 17 años y un adolescente 10 años.

"Estamos conformes con el veredicto y con la cuantía de la sentencia", señaló el persecutor, quien agregó que las penas son "acordes con la gravedad de los hechos".

Además, anunció que existen otros tres involucrados identificados y que solicitarán nuevas formalizaciones. También investigan la participación del líder en otro robo registrado en la ciudad.

El delegado presidencial, Manuel Millones, valoró las condenas y destacó el trabajo investigativo. "Penas durísimas, pero, por cierto, son un ejemplo de cómo se tiene que aplicar la ley para estos delincuentes", afirmó.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, sostuvo que estos delitos "provocan sensación de inseguridad y temor en la comunidad" y destacó la colaboración entre Fiscalía, policías y autoridades para acreditar la participación de los condenados.