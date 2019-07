Capturan en Puente Alto a presuntos autores de violento robo de auto

Este jueves por la madrugada, Carabineros detuvo a tres sujetos que se movilizaban en Puente Alto a bordo de un automóvil que fue robado, presuntamente por dos de ellos, durante la noche en San Ramón.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el dueño del vehículo se identificó como un conductor de una aplicación de transportes que fue violentamente abordado por dos asaltantes que se hicieron pasar por pasajeros y lo intimidaron con un arma blanca.

Carabineros detuvo a 3 delincuentes que robaron a un conductor de un aplicacion móvil su auto en la comuna de puente alto. Lo intimidaron con un cuchillo. uno de los detenidos tenia orden pendiente.@Cooperativa pic.twitter.com/QxNuDwAYqh — María Paz López (@mariapaz_lopezc) July 18, 2019

"Había una sola persona. Al parar, subió otra persona más rápido y me di cuenta que algo complicado venía. Ya estaban arriba, traté de tener confianza y rápido me dirigieron a otro lugar que no era lo que aparecía en el mapa, pero yo ya sabía que me iban a hacer algo", relató la víctima.

"Me metieron a una intersección, una parte oscura, y me tomaron por el cuello, me empezaron a ahorcar, a amenazarme, a decirme que mejor me bajara, que fue lo hice", agregó.

Tras ello, el conductor denunció el hecho a la 63ª Comisaría de Carabineros de San Ramón.

Una patrulla de Carabineros divisó el vehículo e inició el seguimiento, que terminó con la detención de sus tres ocupantes, de 26, 23 y 21 años.

El más joven de los detenidos tenía una orden de detención vigente por el delito de hurto.

Los tres pasarán a control de detención durante la mañana.