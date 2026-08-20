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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Carabineros frustró robo de auto en Ñuñoa y detuvo a tres sujetos tras persecución

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los imputados cuentan con antecedentes y uno de ellos mantenía una orden de aprehensión pendiente.

Policías decomisaron inhibidores de señal junto a herramientas destinadas a la comisión del ilícito.

Carabineros frustró robo de auto en Ñuñoa y detuvo a tres sujetos tras persecución
 Unsplash/Marcus Bellamy (archivo)

La 18ª Comisaría concretó el arresto en el cruce de Grecia con Ramón Cruz a raíz de una denuncia de las víctimas.

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Un operativo llevado a cabo por personal de la 18ª Comisaría de Carabineros de Ñuñoa permitió la detención de tres hombres acusados de sustraer un automóvil.

El procedimiento comenzó en calle La Proa tras la denuncia de las víctimas, lo que dio inicio a un seguimiento que concluyó con la interceptación del vehículo en el cruce de Grecia con Ramón Cruz.

Los tres imputados, todos adultos y de nacionalidad chilena, cuentan con antecedentes policiales y, al momento de la revisión del grupo, se constató que uno de ellos (de 35 años) registraba una orden de aprehensión pendiente expedida por la justicia.

Incautación de herramientas y elementos para el delito

Durante la inspección de los detenidos y del automóvil en el que huían, "se logró incautar diversas especies asociadas al delito, tales como inhibidores de señal y desatornilladores, con los cuales los sujetos habrían intentado cometer este mismo delito", detalló el teniente José Guzmán, de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros.

Todos las herramientas incautadas y los antecedentes de los tres imputados quedaron a disposición del Ministerio Público, organismo que definirá la situación procesal de la banda.

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