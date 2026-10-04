O'Higgins eliminó a Deportes Concepción y se metió en semifinales de Copa Chile

O'Higgins extendió sus festejos durante este domingo y venció por 2-0 a Deportes Concepción en Estadio El Teniente por la revancha de los cuartos de la Copa Chile, asegurando así un global de 3-0 que le permitió ser el primer semifinalista del torneo.

En su compromiso número 53 de la temporada, el conjunto "celeste" manejó la ventaja por la mínima que cosechó el pasado miércoles en el "Ester Roa" con un tanto de Arnaldo Castillo.

Pero el marcador no se destrabó hasta el complemento, cuando el atacante de origen paraguayo conectó con un certero cabezazo (76'), puso la ventaja y rebasó la marca de su compatriota Hugo Brizuela, llegando a 34 tantos con la camiseta rancagüina.

La escuadra dirigida por Lucas Bovaglio liquidó la serie apenas 10 minutos después por la misma vía, instancia en la que Ignacio Schor ganó por aire tras un centro de Bryan Rabello y decretó la clasficiación (86').

O'Higgins reeditó las eliminaciones a los "lilas" en Copa Chile de 1991 y 1994 y esperará en semifinales al vencedor entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt que se definirá este martes 6 de octubre a las 20:30 horas.

Ahora, los "celestes" se enfocarán en su visita a Huachipato el 10 a las 17:30 horas (20:30 GMT) por la Liga de Primera, mientras que el elenco de Fernando Díaz recibirá a Unión La Calera el 11 de dicho mes a las 17:30.