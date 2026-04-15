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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Carabineros repelió disparos tras descubrir desmantelamiento de auto robado en el río Maipo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Ante la huida de la banda, se activó un despliegue de emergencia que incluyó helicópteros institucionales y personal del GOPE.

La policía capturó a un menor de 14 años y a un adulto de 33 que registra 15 detenciones previas.

Carabineros repelió disparos tras descubrir desmantelamiento de auto robado en el río Maipo
 Christian Buehner, unsplash.com (referencial)
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Un intenso operativo policial se desarrolló en la ribera norte del río Maipo, en el límite entre las comunas de Buin y San Bernardo, luego de que un grupo de delincuentes fuera sorprendido desmantelando un vehículo con encargo por robo.

El procedimiento incluyó el uso de helicópteros institucionales y la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

El incidente comenzó cuando personal de Carabineros acudió al lugar tras recibir denuncias de vecinos. Al notar la presencia policial, los sujetos —al menos cuatro individuos— intentaron darse a la fuga, efectuando tres disparos en contra de los uniformados.

Ante la peligrosidad de la situación, se solicitó apoyo aéreo y refuerzos especializados.

Como resultado de la persecución por la ribera del río, Carabineros logró detener a dos de los involucrados: un menor de 14 años y un adulto de 33 años. Este último cuenta con un nutrido historial delictivo, registrando al menos 15 detenciones previas.

Además de las capturas, la policía recuperó el vehículo que estaba siendo desmantelado y un automóvil en el que se movilizaban los sospechosos.

El teniente coronel Sergio Rodríguez, de la 14ª Comisaría de San Bernardo, destacó que "ambos individuos están siendo identificados por testigos".

Carabineros mantiene un despliegue territorial en el sector para localizar a los otros dos sujetos que lograron escapar durante el enfrentamiento.

La investigación continúa en desarrollo para determinar la posible vinculación de esta banda con otros robos de vehículos en el sector sur de la capital.

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