Cayó banda que robaba y enviaba vehículos a Bolivia a cambio de drogas y armas de guerra

La PDI desbarató una organización criminal compuesta por siete chilenos y un boliviano que operaba en la Región de Tarapacá, cuyo modus operandi era robar vehículos y mandarlos a Bolivia a cambio de armas de guerra y drogas.

Los sujetos perpetraban los robos de los automóviles en las regiones Metropolitana y de Valparaíso y, posteriormente, los trasladaban al norte y los alojaban allí por un tiempo antes de intercambiarlos en el país vecino.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Iquique de la PDI desarrolló las diligencias para identificar a los miembros de la banda y efectuar allanamientos, que permitieron incautar drogas, arsenal de guerra e incluso explosivos.