Conductor sufrió violento asalto en Avenida Macul

La Brigada de Robos (BIRO) Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga un violento asalto ocurrido en Avenida Macul, en la comuna homónima, donde un hombre fue abordado por cuatro delincuentes mientras se encontraba en su automóvil estacionado.

"Premunidos con armas de fuego, lo obligaron a hacer entrega de su vehículo, sustrayéndole además la totalidad de las especies que mantenía en el interior, dándose a la fuga posteriormente en dirección desconocida", detalló el subcomisario Jordan Ayala, de la BIRO Oriente, quien informó que actualmente se encuentran analizando cámaras de seguridad y tomando declaraciones para identificar a los responsables.