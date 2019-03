Delincuentes armados protagonizaron violento portonazo en Providencia

Un grupo de delincuentes realizó un violento portonazo durante la noche de este domingo en la calle Holanda, en la comuna de Providencia.

El hecho ocurrió cuando cuatro sujetos, dos de ellos armados, interceptaron a un vehículo, intimidando a sus ocupantes, tras ingresar a la calle retrocediendo en un automóvil Mercedes blanco desde calle Las Hortensias.

El dueño del vehículo relató que "estaban con el rostro cubierto y no pude identificar qué edad tenían. (Hubo) forcejeo, me rajaron la camisa, tenía un collar que también lo pasaron a llevar, empujones. Igual reconozco que fue súper arriesgado de mi parte tratar de que me dejaran sacar las cosas".

"Aparte del eso, el auto, como tiene un botón, lo primero que me pidieron fueron las llaves, o sea estos tipos saben que cuando se van a robar un auto de esa categoría tienen que pedirle al dueño del auto las llaves", añadió el afectado.

Vecinos del sector aseguran que este tipo de hecho se ha convertido en algo habitual durante los últimos meses.