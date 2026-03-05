Detienen a sospechosos de intentar robar autos en supermercado de Maipú

Carabineros detuvo a dos sospechosos de efectuar una serie de robos frustrados de vehículos que se encontraban en el estacionamiento del supermercado Jumbo de Avenida Pajaritos la noche del miércoles, en la comuna de Maipú.

Según los primeros antecedentes, al menos cinco autos presentan evidencia de que terceros trataron de abrirlos y llevárselos, y dos de ellos tienen daños en el sistema de encendido, lo que alertó a sus propietarios y a personal policial.

En ese contexto, una de las personas afectadas apuntó a los dos sujetos como eventuales responsables, llevando a su fiscalización y posterior detención.

Se trata de "dos hombres de nacionalidad chilena que fueron posicionados en un sitio del suceso de tipo mixto, en contexto de disparos presenciados por una serie de testigos, y posteriormente su huida del lugar", indicó el capitán Félix Carrasco.

Al momento de darles alcance, la policía comprobó que portaban una cantidad no especificada de marihuana a granel, un arma a fogueo -al parecer adaptada para el disparo- y municiones de calibre .9 mm.

Carabineros todavía no verifica el origen de la balacera: de momento, se indaga si se efectuaron para amedrentar a los funcionarios, o si responden a otro incidente en el mismo estacionamiento.