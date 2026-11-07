Dos militares bolivianos en prisión por contrabando de vehículos en Tarapacá

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó la prisión preventiva a dos militares bolivianos, imputados como autores de los delitos de contrabando, receptación de vehículo motorizado y porte ilegal de arma prohibida de uso bélico, cometidos en Colchane, Región de Tarapacá.

Los militares bolivianos fueron detenidos el pasado lunes alrededor de las 22:00 horas en el Salar de Coipasa, comuna fronteriza de Colchane, a más de dos kilómetros de la frontera con Bolivia, donde Carabineros resguardaba un camión tolva abandonado.

En ese contexto, los policías advirtieron que se acercaba un vehículo tipo jeep procedente del país vecino; los funcionarios se acercaron a fiscalizar el vehículo, sin embargo, este se dio a la fuga, mientras otros dos sujetos con uniforme militar huyeron corriendo.

Los carabineros lograron interceptarlos y dio cuenta que se trataba de dos militares bolivianos: el teniente Ayrton Méndez Méndez y el subteniente Jhordi Chambi Herbas, quienes ingresaron al país portando armas de fuego y municiones.

Méndez lo hizo con una pistola semiautomática, marca Brock, con cargadores y municiones; y Chambi con un subfusil con cargador y municiones, además de una granada lacrimógena de triple acción marca Cóndor.

El Gobierno de Bolivia pidió información de los detenidos el miércoles pasado e informó que ambos formaban parte de una fuerza de tarea del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando y "estaban cumpliendo una misión debidamente documentada, con una orden de operaciones adecuada" cuando fueron aprehendidos.

Coordinación de WhatsApp y desplazamiento de 59 vehículos

La investigación descubrió que, entre el 29 de octubre y 2 de noviembre, en el sector del Salar de Coipasa, los imputados mantuvieron comunicaciones con terceros no identificados, con el objetivo de coordinar el desplazamiento de vehículos desde el territorio chileno a Bolivia por sectores próximos a pasos fronterizos no habilitados.

Las comunicaciones se realizaron a través de WhatsApp, compartiéndose información sobre cantidad y características de vehículos, horarios de desplazamiento, condiciones del terreno, presencia de luces en el sector fronterizo y oportunidades para el traslado.

El 29 de octubre, el contacto señaló que estaba en un sector denominado "Boca", y entregó información sobre diversos vehículos e hizo referencia al pago de dinero; después, el 31 manifestó la intención de ingresar "tres vehículos grandes" y que esperaba que pasara una luz para continuar su desplazamiento.

En la conversación anterior, el subteniente Chambi informó que dos vehículos ya habían pasado y, alrededor de las 3:55 horas, les indicó que "avanzaran".

El análisis telefónico permitió detectar el desplazamiento de 56 vehículos pequeños y tres camiones, con la reiteración de apagar las luces al circular por el paso fronterizo.

El 2 de noviembre, el imputado Chambi sostuvo conversaciones relacionadas al camión tolva amarillo que se encontraba abandonado en territorio chileno y solicitó a terceros el envío de una grúa o tractor para remolcarlo hacia Bolivia.

Por su parte, el teniente Méndez mantenía en su celular una fotografía georreferenciada del camión, tomada el 2 de noviembre, mismo día que fueron descubiertos.

El vehículo fue robado, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, desde las instalaciones de una faena ubicada en el sector del embalse de Caritaya, en la comuna de Camiña, Región de Tarapacá.

El magistrado Carlos Perasso ordenó el ingreso a prisión de Méndez y Chambi al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y fijó 120 días de investigación.