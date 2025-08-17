Fiscal Occidente sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda

Un grupo de delincuentes perpetró la noche de este sábado una encerrona en la comuna capitalina de Pedro Aguirre Cerda, contra el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén.

Según publicó T13, el persecutor circulaba en su automóvil particular cuando fue interceptado por los delincuentes.

Tras ser intimidado, los asaltantes lo obligaron a descender para luego huir con su vehículo.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre el despliegue policial que se activó tras la encerrona, pero se informó que el fiscal, pese al violento asalto, no resultó con lesiones.

La policía ya se encuentra trabajando para dar con el paradero de los ladrones y recuperar el automóvil robado.