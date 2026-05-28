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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Funcionarios municipales sufrieron violento asalto armado en Angol

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Encapuchados los atacaron y les robaron una camioneta en la comunidad Manuel Rodríguez.

Carabineros localizó el vehículo en un sector boscoso.

Funcionarios municipales sufrieron violento asalto armado en Angol

Los patrullajes continúan desplegados en la zona.

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Este jueves, un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Angol (Región de La Araucanía) fue víctima de un violento asalto por parte de sujetos encapuchados y armados con armas largas en la comunidad Manuel Rodríguez, en las afueras de la comuna.

Los atacantes sustrajeron una camioneta fiscal tras amenazar al personal municipal.

Gracias a un operativo de la unidad de Control de Orden Público y el uso de vehículos blindados, Carabineros logró localizar y recuperar el vehículo.

"En primera instancia, se les brindó apoyo a las víctimas y, posteriormente, gracias a nuestros medios blindados, se logró dar con el paradero de esta camioneta, sacándola desde el sector boscoso en que se encontraba escondida", dijo el comandante Daniel Romo.

No se registraron heridos durante el asalto ni el operativo de recuperación.

Al cierre de esta edición, no hay detenidos, pero los patrullajes continúan en la zona.

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