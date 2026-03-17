Hombre fue agredido con un martillo y apuñalado durante encerrona en Pudahuel

Fuera de riesgo vital se encuentra un hombre de 51 años que fue golpeado con un martillo y apuñalado durante una encerrona registrada la noche de este lunes en la comuna de Pudahuel.

Los hechos ocurrieron en la intersección de calle Papa San Calixto con Papa San Anacleto, cuando la víctima salió a buscar a su esposa, acompañado por su hija de dos años, siendo interceptado por cuatro delincuentes.

Como explicó el teniente Manuel Narváez, "recuerda que mantenía a su hija de dos años en el asiento trasero, en la silla de menor y forcejea con los individuos para poder sacar a su hija desde el interior del vehículo. Es en ese minuto donde uno de estos antisociales extrae desde sus vestimentas un objeto contundente, al parecer un martillo, y procede a propinarle golpes en su rostro y a la vez una puñalada en su extremidad inferior".

Producto de sus heridas, el hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde fue estabilizado y está siendo atendido.