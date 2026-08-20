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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Intento de encerrona en Huechuraba: Hubo dos disparos y los asaltantes huyeron

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un intento de encerrona ocurrió esta noche de jueves al interior de una estación de servicio ubicada en Avenida Pedro Fontova con Calle Tres, en la comuna de Huechuraba.

De acuerdo a información preliminar, dos delincuentes intentaron robar una camioneta, pero el conductor opuso resistencia. En estas circunstancias se escucharon al menos dos disparos y los hampones huyeron del lugar.

Personal de Carabineros y de seguridad municipal se encuentra trabajando en el sitio del suceso. La víctima no está herida, y el paradero de los rateros es desconocido.

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