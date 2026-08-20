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Intento de encerrona en Huechuraba: Hubo dos disparos y los asaltantes huyeron
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Un intento de encerrona ocurrió esta noche de jueves al interior de una estación de servicio ubicada en Avenida Pedro Fontova con Calle Tres, en la comuna de Huechuraba.
De acuerdo a información preliminar, dos delincuentes intentaron robar una camioneta, pero el conductor opuso resistencia. En estas circunstancias se escucharon al menos dos disparos y los hampones huyeron del lugar.
Personal de Carabineros y de seguridad municipal se encuentra trabajando en el sitio del suceso. La víctima no está herida, y el paradero de los rateros es desconocido.