La Florida: Pareja sufrió portonazo a manos de cinco jóvenes armados

Un portonazo se registró este sábado en las afueras de un condominio ubicado en la intersección de Walker Martínez con Las Araucarias, en la comuna de La Florida, donde un grupo de sujetos interceptó a una pareja que se disponía a regresar a su casa tras asistir a un cumpleaños familiar.

De acuerdo a información preliminar, alrededor de cinco sujetos armados descendieron de una camioneta blanca e intimidaron a las víctimas,quienes en principio opusieron resistencia, pero luego entregaron su vehículo.

"Apuntaron a mi marido con un arma, nos revisaron completos, nos sacaron todo lo que teníamos en los bolsillos y ahí nos apuntaron... No me quería bajar de mi auto, pero me bajaron. Por lo menos eran como cinco jóvenes. Había varios que estaban armados", relató una de las víctimas.