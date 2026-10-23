El Ascenso vive jornada de infarto: San Luis sueña con ser campeón y Cobreloa quiere estirar la lucha

Este sábado 23 de octubre, la Liga de Ascenso 2026 vivirá una infartante y decisiva jornada en simultáneo, con los partidos de San Luis y Cobreloa que en la penúltima fecha pueden definir tanto al campeón como al equipo que perderá la categoría.

Los "canarios" llegan como líderes con 53 unidades, a solo dos positivos de los loínos. En el papel, las cuentas son simples: San Luis es campeón si vence a Deportes Recoleta y Cobreloa enreda puntos en su partido con el colista Rangers.-

Sin embargo, un problema administrativo pone en jaque esta jornada. Pese a que San Luis puede coronarse en cancha, este sábado no habrá premiación, ya que el Tribunal de Disciplina aún no resuelve las denuncias por problema administrativos de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, una situación que puede alterar completamente la tabla de posiciones de cara a la última fecha.

En la parte baja, el escenario también está al rojo vivo

Cobreloa tendrá al frente a un Rangers que se juega la vida, pues es colista con 21 puntos, apenas dos menos que Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

A su vez, Santa Cruz juega ante un Deportes Copiapó (40 puntos) que lucha palmo a palmo con Unión Española (39) y Deportes Iquique (38) por entrar a la liguilla; similar situación de Puerto Montt (35) en su cruce con San Felipe.

La convergencia entre disputas en todas las zonas de la tabla obligó a agendar cinco partidos en paralelo.

Todos los encuentros arrancarán a las 17:30 horas: San Luis recibe a Recoleta en el "Lucio Fariña", Cobreloa visita a Rangers en Talca, Deportes Puerto Montt y Unión San Felipe chocan en el Chinquihue, Copiapó y Santa Cruz se verán las caras en el "Luis Valenzuela Hermosilla" y el Santa Laura recibirá el duelo entre Unión Española y Santiago Wanderers.

Respecto a la carrera por el título y el ascenso directo a la Primera División, el San Luis de Humberto Suazo llega precedido por siete victorias consecutivas y sueña con alzar el trofeo en casa a estadio lleno, con entradas agotadas y un aforo de 7.000 espectadores exclusivo para sus hinchas.

El Cobreloa de Mario Salas, en tanto, viene de vencer a Deportes Recoleta con una paliza de 6-1, pero deberá mantener la compostura para dejar atrás los fantasmas de irregularidad que le hicieron ceder el liderato a los quillotanos.

Pasando al fondo, tanto Rangers como San Felipe y Santa Cruz han tenido una mala temporada, pero el más complicado anímicamente es el "Uní Uní": No gana hace nueve partidos, los hinchas reclaman contra la dirigencia y el delantero Bruno Vides fue despedido por golpear a un juvenil en un entrenamiento.

Podrás seguir todos los detalles de la crucial acción sabatina en la penúltima fecha del Ascenso en Cooperativa.cl.